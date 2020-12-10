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Власти Москвы не планируют вводить дополнительные ограничения на Новый год

Алексей Курильченко
18:33 10.12.2020
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в городе как стабильную, но сложную.
Власти Москвы не планируют вводить дополнительные ограничения на Новый год
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Власти города не планируют вводить никаких дополнительных ограничений и штрафов - массовых мероприятий проводиться не будет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Никаких дополнительных ограничений мы не планируем, никаких штрафных и административных санкций дополнительных не планируем. Конечно, москвичи будут гулять по улицам, паркам, скверам, но при этом никаких массовых специальных мероприятий мы там устраивать не собираемся»,  - отметил мэр в эфире телеканала «Россия 24».

Также мэр оценил нынешнюю ситуацию с COVID-19 в Москве. По его словам, медицинские службы справляются с нагрузкой, но назвал ситуацию сложной. По загруженности коечного фонда столица занимает 70-е место в стране, отметил мэр. Также он сообщил о росте заболеваемости среди пожилых москвичей.

Собянин отметил, что на данный момент привито от коронавируса уже шесть тысяч москвичей, еще около 20 тысяч записались на процедуру вакцинации. Мэр отметил, что власти города в ближайшее время примут решение о расширении перечня вакцинируемых. На январь запланировано открытие нового завода по производству вакцин.

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