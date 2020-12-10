На Байкале зафиксировано второе землетрясение

На Байкале произошло новое землетрясение. Оно было зафиксировано в 22.20 по иркутскому времени (17.20 московского времени).

Новое землетрясение зафиксировали там же, где и находился эпицентр предыдущего - в Кабанском районе Бурятии. В Иркутске толчки ощущались силой четыре балла, передает ТАСС со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.



В четверг, 10 декабря, некоторые жители Иркутской области проснулись в 5.45 утра по местному времени (00.45 по Москве) из-за подземных толчков. Как установили в МЧС РФ, эпицентр землетрясения находился в дельте Селенги на озере Байкал в 16 километрах северо-западнее от села Дубинино Кабанского района Бурятию. Интенсивность землетрясения в эпицентре составила 7,6 балла В Иркутске введен режим повышенной готовности. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, жертв нет.



Ранее в РАН рассказали о «горизонтальном» характере землетрясения на Байкале. О таком типе землетрясения говорят, когда подвижка земной коры в очаге землетрясения происходит практически в горизонтальном направлении.