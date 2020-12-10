Путин пообещал исполнить желание 97-летнего ветерана войны

Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал исполнить мечту пожилой жительницы Ставропольского края и поговорить с ней по телефону. Об этом стало известно в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Просьбу ветерана Великой Отечественной войны передала сопредседатель координационного совета Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» Галина Осокина.

«Пожилая женщина, ей 97 лет, из Ставропольского края, мечтает поговорить с президентом Российской Федерации по телефону. Фамилия есть: Наталья Ивановна Донскова», - обратилась Осокина к президенту РФ.

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Путин ответил, что готов выполнить просьбу и поговорить с женщиной, и попросил ФСБ и МВД найти контакты Донсковой.

Известно, что Донскова прошла всю войну в составе 8-й гвардейской армии - в качестве старшины медицинской службы. За ее плечами Сталинградская битва, Курская дуга, бои на Украине и в Европе. В составе 8-й армии 88-й дивизии она дошла до Берлина. За заслуги перед Отчеством Донскова получила 22 награды, включая медаль «За боевые заслуги», медаль Жукова и орден Отечественной войны.