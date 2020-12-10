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«Морской дракон» позднеюрского периода обнаружили в Великобритании

Светлана Иванова
17:36 10.12.2020
Ихтиозавр Thalassodraco etchesi, или «морской дракон Etches», жил 150 миллионов лет назад.
«Морской дракон» позднеюрского периода обнаружили в Великобритании
© Фото: Haplochromis, Wikimedia

В Великобритании обнаружены останки нового вида ихтиозавров. Окаменелые кости древнего двухметрового существа были найдены в известняковом слое у залива Киммеридж - части всемирного наследия Юрского побережья в Дорсете. Особенно хорошо сохранилась передняя часть головы морского животного.

Ихтиозавр Thalassodraco etchesi, или «морской дракон Etches», получил свое имя в честь своего первооткрывателя - доктора Стива Этчеса.

Останки нового вида исследовали в Университете Портсмута. Оказалось, что существо жило 150 миллионов лет назад, в позднеюрский период, передает издание Express.

Сотрудница Университета Портсмута Меган Джейкобс пояснила, что скелеты позднеюрских ихтиозавров в Великобритании чрезвычайно редки.

«Морской дракон Etches» даже плавал не так, как другие ихтиозавры. К этому выводу исследователи пришли, изучив размер конечностей древней рептилии. В частности, найденный экземпляр может похвастаться массивной грудной клеткой, маленькими передними конечностями и сотнями крошечных гладких зубов.

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