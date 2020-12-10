«Морской дракон» позднеюрского периода обнаружили в Великобритании

В Великобритании обнаружены останки нового вида ихтиозавров. Окаменелые кости древнего двухметрового существа были найдены в известняковом слое у залива Киммеридж - части всемирного наследия Юрского побережья в Дорсете. Особенно хорошо сохранилась передняя часть головы морского животного.

Ихтиозавр Thalassodraco etchesi, или «морской дракон Etches», получил свое имя в честь своего первооткрывателя - доктора Стива Этчеса.

Останки нового вида исследовали в Университете Портсмута. Оказалось, что существо жило 150 миллионов лет назад, в позднеюрский период, передает издание Express.

Сотрудница Университета Портсмута Меган Джейкобс пояснила, что скелеты позднеюрских ихтиозавров в Великобритании чрезвычайно редки.

«Морской дракон Etches» даже плавал не так, как другие ихтиозавры. К этому выводу исследователи пришли, изучив размер конечностей древней рептилии. В частности, найденный экземпляр может похвастаться массивной грудной клеткой, маленькими передними конечностями и сотнями крошечных гладких зубов.