В стране и мире Покупатель нашел в упаковке сока плесень размером с кулак Алексей Курильченко О жуткой находке рассказал пользователь Facebook. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Пользователь Facebook опубликовал видео с жуткой находкой - в упаковке сока он обнаружил комок плесени размером с кулак. «Прежде чем попить сок из упаковки тетрапак, загляните внутрь. Там на дне вас может встретить плесень размером с кулак! И такое попадается даже в детских соках. Возможно, это неправильное хранение в магазине или еще где. Но прежде чем пить - не поленитесь и разрежьте пачку сока и посмотрите на дно, возможно, вы не захотите употреблять жидкость в которой плещется студенистое тело похожее на мозги», - рассказал пользователь. Он не уточнил, в каком магазине была приобретена злополучная упаковка сока, однако призвал пользователей быть внимательнее и проверять приобретенные продукты. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика