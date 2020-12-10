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Мужчина потерял часть носа из-за укуса лошади

Ирина Киселенко
17:35 10.12.2020
Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 декабря в Санкт-Петербурге на улице Белинского.
Мужчина потерял часть носа из-за укуса лошади
© Фото: Alessandra Sarti, imageBROKER, Globallookpress

В центре Санкт-Петербурга лошадь откусила часть носа мужчине, который в нетрезвом состоянии приставал к наезднице.

Мужчина шел по улице пьяный и решил пристать к наезднице на лошади. Женщина предупредила, что животное может укусить, однако мужчина проигнорировал замечание. В результате лошадь откусила мужчине часть носа, после этого ему понадобилась медицинская помощь, передает ТАСС.

Ранее житель Калифорнии Калеб Бенхам голыми руками спас собаку от огромного дикого медведя. Случай произошел накануне Дня благодарения. Бенхам услышал рычание в саду, где играл его питбуль по кличке Бадди. Мужчина выглянул на улицу и увидел как огромный медведь, вес которого он оценил примерно в 150 кг, тащит пса за голову. По словам Бенхама, в этот момент он не испытал страха, единственное, о чем он думал – это как ему можно скорее «спасти ребенка».

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