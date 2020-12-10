В силу вступил запрет Россельхознадзора на ввоз томатов и яблок из Азербайджана

С 10 декабря в Россию будет официально запрещено импортировать томаты и яблоки из Азербайджана. Данная мера была введена Россельхознадзор в связи неоднократными поставками продукции с вредителями.

Ведомство сообщало о проблемах, связанных с резко возросшим количеством некачественных овощей и фруктов, приходящих из Азербайджана, еще в октябре. В Россельхознадзоре оповестили поставщиков о необходимости повысить контроль качества продукции, однако ситуация не изменилась, что повлекло введение ограничений.

В РФ в настоящее время рассматриваются варианты замещения поставок азербайджанской растительной продукции товарами других стран. В частности в АКОРТ указали, что процесс переориентирования рынка в данной области должен пройти достаточно незаметно для рядовых покупателей. Об этом пишут РИА-Новости.

В Министерстве сельского хозяйства РФ отметили, что, несмотря на ограничительные меры, нехватки помидоров на полках российских магазинов не ожидается. Урожай овощей за этот год, по предварительной информации, составит более 14 миллионов тонн с рекордным количеством, приходящимся на зимний сбор.