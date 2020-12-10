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Ученые научились определять тяжесть COVID-19 по слезам

Ирина Киселенко
17:11 10.12.2020
Ученые полагают, что подобный способ тестирования поможет врачам всего мира.
Ученые научились определять тяжесть COVID-19 по слезам
© Фото: Edijs Palens, XinHua, Globallookpress

Ученые из испанской клиники Сан-Карлос в Мадриде пришли к заключению, что тяжесть болезни при коронавирусной инфекции можно определить по составу слезной жидкости пациента.

Был изучен состав цитокинов (сигнальных молекул иммунных реакций) в слезной жидкости 62 пациентов с COVID-19. Оказалось, что в биологических образцах содержатся те же маркеры воспаления, что и в плазме крови. Было определено, что во всех случаях было повышено содержание определенных цитокинов - клеток иммунной системы, которые помогают организму бороться с возбудителем инфекции. Именно они отвечают на вопрос, как будет протекать болезнь.

Данное исследование можно с легкостью проводить у детей и ослабленных пациентов. Для сдачи анализа потребуется мазок из слизистой глаза.

«Вирус COVID-19 попадает в организм человека через слизистые оболочки: нос, рот, глаза. Тот же ПЦР позволяет определять наличие заболевания по слезам. И это уже описано в научных исследованиях», - отметил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

Он также добавил, что в слезах можно обнаружить не только РНК вирусы, но и белковые маркеры воспаления - цитокины: интерлейкины и интерфероны. У пациентов с легкой формой или тех, кто более без симптомов определить вирус таким же способом не получится, передают «Известия».

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