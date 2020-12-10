Все штаты США подтвердили результаты выборов

Все 50 американских штатов официально сертифицировали результаты президентских выборов. Согласно американским законам, добиться их пересмотра теперь невозможно.

Ранее Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что намерен поддержать иск от штата Техас о пересмотре результатов выборов из-за случаев мошенничества.

Действующий лидер США попросил обозначить его присоединение к иску как частного лица - кандидата в президенты государства. Он также отметил якобы имевший место факт нарушения законов штатов при проведении голосования.