Путин объяснил причины возбуждения дела против Сафронова

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что дело в отношении советника главы Роскосмоса было возбуждено за разглашение информации, а не за журналистскую деятельность.

По данным следствия, Иван Сафронов собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО составляющие гостайну сведения о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России. До назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в мае Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Ранее сообщалось, что экс-журналист останется в СИЗО до марта. Решение о продлении срока заключения принял Лефоротовский суд Москвы.