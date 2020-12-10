В стране и мире Путин заявил, что Ходорковский косвенно признал свою вину Алексей Курильченко Президент принял решение о помиловании, чтобы предприниматель смог общаться с больной матерью. © Фото: ROPI, ZUMAPRESS.com, Globallookpress Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Михаил Ходорковский косвенно признал свою вину. Об этом совладелец ЮКОСа сообщил в своем письме лидеру страны. «Он косвенно все равно в письме ко мне признал и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела и умирала. Я пошел на это и помиловал для того, чтобы он мог общаться с мамой» - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев в 2005 году были признаны виновными по шести статьям УК РФ. Они были приговорены к девяти годам лишения свободы. В 2013 году Ходорковский был помилован решением президента. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика