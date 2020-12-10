В Пензенской области новогоднюю елку украсили мусором

Местные жители в городе Заречном Пензенской области заметили на новогодней елке необычные украшения. На дереве оказались подвешенные коробки из-под чипсов, использованные бутылки, дырявые и побитые елочные шары, ненужные CD-диски. А в конце нити в пластиковые бутылки без дна повесили на елку блестящую мишуру.

«Только сейчас ходили с ребенком посмотреть на нее, ужас. Разбитые игрушки, а внизу ветки. Не елка, а "кладбище игрушек"», - написал один из пользователей.





Еще один пользователей к видео написал, что «эти "игрушки" изначально были поделками детей из детских садов. В прошлом году в садиках предлагали сделать своими руками игрушки, которые отправятся на эту елку».

В ответ на его комментарий пояснили, что в этом году тоже попросили в садике сделать украшения, но их не успели повесить. Новые игрушки появятся на елке на следующей неделе.