Задержанные в Ливии россияне Шугалей и Суэйфан освобождены

В Ливии из тюрьмы на свободу вышли двое россиян - Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Об этом сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Особо отмечается, что освобождение стало возможно благодаря сложнейшей операции, проведенной российскими Минобороны и Министерством иностранных дел.

«Это стало возможно в результате сложнейшей спецоперации, которая была проведена Минобороны и МИД. Плюс благодаря усилиям других организаций, которые будут названы отдельно. И особую благодарность хочу выразить заместителю министра иностранных дел России спецпредставителю президента России по Ближнему Востоку Михаилу Богданову. Без его участия это было бы невозможно», - сообщил Малькевич.

По информации политика, россияне уже направляются домой. Шугалей и Суэйфан были задержаны в Ливии в мае 2019 года. В Триполи их обвиняли в попытках повлиять на выборы. Однако в самом фонде заявляли, что исследователи лишь изучали гуманитарную и политическую обстановку в стране.