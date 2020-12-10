Путин оценил возможность широкой амнистии в России

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека оценил возможность проведения широкой амнистии.

«По поводу широкой амнистии. Надо здесь внимательно посмотреть», - сказал он.

Президент подчеркнул, что этот инструмент гуманизации ситуации не должен быть забыт и им нужно воспользоваться.



Он также добавил, что нужно понять, как граждане, в том числе потерпевшие, будут относиться к тому, что люди, совершившие в отношении них какие-то правонарушения, окажутся на свободе.

«Хотя как акт гуманизма это, конечно, возможно для применения», - сказал Путин.





Ранее в Госдуму внесли проект постановления об амнистии по ряду административных правонарушений. В частности, к таким правонарушениям относятся мелкие хищения, безбилетный проезд, нарушение правил охоты и рыбалки, осуществление предпринимательской деятельности без лицензии и другие.