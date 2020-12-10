Торговая комиссия США потребовала Facebook продать WhatsApp и Instagram

Федеральная торговая комиссия США подала в отношении компании Facebook иск о нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Также иск в отношении компании подали прокуроры 46 штатов, округа Колумбия и Гуама.

По данным ФТК, Facebook незаконно поддерживает монополию на социальные сети в течение многих лет - для этого компания приобретает перспективных конкурентов, таких как WhatsApp и Instagram.

«Эти действия наносят ущерб конкуренции, оставляет потребителям мало возможностей для выбора социальных сетей и лишает рекламодателей преимуществ конкуренции», - говорится в сообщении пресс-службы.

Комиссия требует у суда обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp, а также запретить компании навязывать разработчикам ПО условия, противоречащие правилам конкуренции. Данный иск, по словам прокуроров, призван защитить интересы как потребителей, так и малого бизнеса.