Путин призвал «не стрелять себе в ногу» при ответных действиях на цензуру СМИ в интернете

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что блокировка деятельности иностранных интернет платформ не должна стать «выстрелом в ногу» для рунета. Об этом он сообщил в четверг на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Давайте, разумеется, будем делать таким образом, чтобы самим себе в ногу не стрелять. Будем развивать свои собственные серверы, развивать свои собственные возможности, свои собственные сети, предоставлять качественные услуги у себя, и не будем ограничивать людей там, где это совершенно не имеет никакого смысла» - сказал российский лидер.

Президент отметил, что любые ответные действия не должны наносить вред самим себе. Любые вопросы по блокировке иностранных платформ, которые цензурируют российские СМИ, необходимо решать аккуратно.

При этом Путин подчеркнул, что цензура со стороны иностранных партнеров очевидна и понятна и на эти действия необходимо принимать ответные меры.