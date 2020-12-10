Путин оценил идею создания Российского суда по правам человека

Президент РФ Владимир Путин одобрил идею создания Российского суда по правам человека. Об этом он заявил на заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека по видеосвязи.



Он предложил ее проработать эту идею с учетом финансирования и изменения определенных систем.

«Все такие институты, как судебный следователь и так далее, они требуют и финансирования, и изменения определенных систем. Это то же самое. Но в принципе, мне кажется, идея сама по себе правильная», - сказал Путин.







Ранее в России упразднили региональные конституционные суды до 1 января 2023 года. В то же время регионы получат право принимать «решение о создании конституционных (уставных) советов», действующих при законодательных органах власти.