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Путин оценил идею создания Российского суда по правам человека

Ирина Киселенко
15:16 10.12.2020
Суд по правам человека существует в Европе, его юрисдикция распространяется на все государства, в том числе и Россию с 5 мая 1998 года.
Путин оценил идею создания Российского суда по правам человека
© Фото: пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин одобрил идею создания Российского суда по правам человека. Об этом он заявил на заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека по видеосвязи.

Он предложил ее проработать эту идею с учетом финансирования и изменения определенных систем.

«Все такие институты, как судебный следователь и так далее, они требуют и финансирования, и изменения определенных систем. Это то же самое. Но в принципе, мне кажется, идея сама по себе правильная», - сказал Путин.


Ранее в России упразднили региональные конституционные суды до 1 января 2023 года. В то же время регионы получат право принимать «решение о создании конституционных (уставных) советов», действующих при законодательных органах власти.

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