В Минобороны ФРГ прокомментировали призыв Крамп-Карренбауэр говорить с Россией с «позиции силы»

Официальный представитель Министерства обороны ФРГ в ответ на соответствующий запрос «Звезды» прокомментировал громкое высказывание главы военного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэ, призвавшей вести диалог о разоружении с Россией с «позиции силы».

«Цитата министра Крамп-Карренбауэр объясняется более широким контекстом политики безопасности, которую она обозначила во время своего выступления в Бундестаге. Ее слова говорят сами за себя», - следует из ответа представителя Минобороны ФРГ.

Выступая в бундестаге в конце ноября Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о необходимости говорить с Россией о разоружении с «позиции силы». Так она ответила на вопрос одного из депутатов, который поинтересовался, на сколько еще должны вырасти расходы НАТО на оборонку, которые и так в четыре раза превышают средства, выделяемые на оборонные нужды Россией.

«Независимо от суммы, которую вы назвали, это факт, что российская сторона вложила много средств в модернизацию своих вооруженных сил, что она располагает новыми вооружениями, что угроза стала намного более явной», - высказалась Крамп-Карренбауэр.

На ее слова позже отреагировал министр обороны России Сергей Шойгу. Он сравнил заявление Крамп-Карренбауэр с нападками ученицы младших классов.