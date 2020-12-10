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Российский сериал попал в топ-10 иностранных проектов Netflix

Ирина Киселенко
14:35 10.12.2020
Проект «Эпидемия» занял восьмое место в рейтинге.
Российский сериал попал в топ-10 иностранных проектов Netflix
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Одним из десяти самых популярных сериалов на иностранном языке стримингового сервиса Netflix стал Российский сериал Павла Костомарова «Эпидемия» (To the Lake, 2019).

Также в рейтинг просматриваемых сериалов вошли немецкие сериалы «Варвары» (Barbarians, 2020), «Тьма» (The Dark, 2017), а также шоу из Дании под названием «Дождь» (The Rain, 2018). Немалую популярность среди пользователей также набрали испанский сериал «Бумажный дом» (Money Heist, 2017) норвежский «Рагнарёк» (Ragnarok, 2020), колумбийское шоу «Всегда ведьма» (Always a Witch, 2019).

«Стремясь расширить свою аудиторию по всему миру, Netflix постоянно увеличивает каталог зарубежных программ, предоставляя американцам доступ к большему количеству международных фильмов и сериалов, чем когда-либо», - передает газета The Wall Street Journal.

Своей рейтинг Netflix составляет на основе числа подписчиков, которые просмотрели, по меньшей мере, две минуты сериала за первые 28 дней его размещения на платформе.

Ранее стало известно, что Netflix может поставить рекорд по числу номинаций на «Оскар». По предварительным данным, Netflix может заявить: «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина и «Манк» Дэвида Финчера, «Ма Рейни: Мать блюза», «Выпускной» с Николь Кидман и Мерил Стрип, «Пятеро одной крови» Спайка Ли и масштабный проект Джорджа Клуни «Полночное небо».

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