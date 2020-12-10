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В Махачкале переименовали улицы в честь Героев Советского Союза Виктора Гражданкина и Василия Бовта

Алексей Баранов
14:21 10.12.2020
Ранее региональное отделение ОНФ согласовало вопрос переименования улиц с администрацией Махачкалы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Активисты ОНФ в Дагестане выступили с инициативой переименовать улицы Махачкалы Придорожная 4-я и Придорожная 2-я в честь Героев Советского Союза Виктора Гражданкина и Василия Бовта. Торжественная церемония по присвоению улицам новых официальных названий прошла 9 декабря, в День Героев Отечества. В ней приняли участие сопредседатели Регионального штаба ОНФ в Дагестане, депутаты городского собрания Махачкалы, Дагестанское республиканское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». 

Виктор Иванович Гражданкин родился в Махачкале, участник Гражданской и Великой Отечественной войн. Гражданкин участвовал в Прибалтийской стратегической и в Ленинградской оборонительных операциях в составе 22-й армии Северо-Западного фронта. Отличился при обороне рубежа по реке Западная Двина в районе города Дрисса. В августе 1941 года был назначен командиром формирующегося 3-го гвардейского миномётного полка в Апрелевке и в Алабино (Московская область). 

С начала июня 1944 года и до конца войны командовал 11-й легкой артиллерийской Свирской бригадой 7-й артиллерийской Запорожской Краснознаменной ордена Суворова дивизии прорыва. Отличился в ходе Будапештской наступательной операции, отлично действовала при форсировании реки Дунай с острова Чапей в направлении города Эрчим. Захватив плацдарм на правом берегу реки, ее подразделения вели тяжелые бои за его удержание, отразили шесть контратак танков противника, обеспечив удержание города и дальнейшую переправу основных сил армии. 

За умелое командование бригадой в этих боях, проявленные личное мужество и героизм полковник В.И. Гражданкин был удостоен звания Героя Советского Союза.

Василий Афанасьевич Бовт участвовал в боях на 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах, освобождении Украины, Молдавии, Польши, боях в Германии. К апрелю 1945 года гвардии сержант Василий Бовт командовал пулеметным расчетом 180-го гвардейского стрелкового полка, 60-й гвардейской стрелковой дивизии, 32-го стрелкового корпуса, 5-й ударной армии, 1-го Белорусского фронта. 

Особо отличился в апреле-мае 1945 года во время Берлинской операции. 19 апреля 1945 года, когда соседние с его подразделением части отошли и немецкие войска стали выходить к нему в тыл, он выбрал наиболее выгодную позицию для своего пулемёта и смог отбить три немецких контратаки. В ходе четвертой контратаки Бовт подпустил группу вражеских солдат на расстояние 15-20 метров от своей позиции и забросал её гранатами, сумев тем самым удержать рубеж. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за «умелое выполнение боевых задач, отвагу и героизм, проявленные в боях за Берлин» гвардии сержант Василий Бовт был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

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