Суд в Москве оштрафовал детский хоспис за нарушение оборота наркосодержащих препаратов

Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал детский хоспис «Дом с маяком» на 200 тысяч рублей за нарушение правил оборота наркосодержащих препаратов (ч. 1 ст. 6.16 КоАП).

В руководстве хосписа рассказали, что сотрудники управления МВД по контролю за оборотом наркотиков обнаружили неточности в журналах отчетности, при этом недостачи лекарств нет.

Несмотря на просьбы представителей хосписа ограничиться предупреждением, суд не усмотрел обстоятельств, позволяющих назначить такое наказание.