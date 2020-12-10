Суд в Москве оштрафовал детский хоспис за нарушение оборота наркосодержащих препаратов
Сумма штрафа составляет 200 тысяч рублей.
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал детский хоспис «Дом с маяком» на 200 тысяч рублей за нарушение правил оборота наркосодержащих препаратов (ч. 1 ст. 6.16 КоАП).
В руководстве хосписа рассказали, что сотрудники управления МВД по контролю за оборотом наркотиков обнаружили неточности в журналах отчетности, при этом недостачи лекарств нет.
Несмотря на просьбы представителей хосписа ограничиться предупреждением, суд не усмотрел обстоятельств, позволяющих назначить такое наказание.