Правительство упростит процедуру налогового вычета при покупке жилья

Правительство внесет изменения в процедуру налогового вычета при покупке квартиры. Теперь гражданам не придется предоставлять документы о праве на налоговой вычет при приобретении жилья. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Сбор различных документов и заполнение декларации у людей вызывает трудности, зачастую они просто не имеют такой возможности » - сказал он.

Чтобы получить право на налоговый вычет автоматически, необходимо лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика.

«Это избавит человека от необходимости документально подтверждать свое право, все сделает автоматизированная система Федеральной налоговой службы», - заключил премьер-министр.

Ранее Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по сдерживанию на цен продукты питания.