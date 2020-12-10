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На Украине выставят на продажу 16 оборонных предприятий

Валентина Пескова
13:39 10.12.2020
Отмечается, что 11 предприятий не совершали финансово-хозяйственной деятельности, еще пять - были убыточными и имели неудовлетворительные экономические показатели.
На Украине выставят на продажу 16 оборонных предприятий
© Фото: wikimapia.org

Государственный оборонный концерн Украины Укроборонпром обнародовал список из 16 предприятий, которые он намерен передать в Фонд госимущества для последующей приватизации. Еще одно предприятие перейдет в сферу управления министерства обороны Украины.

«Кроме того, Фонда государственного имущества были переданы корпоративные права государства двух акционерных обществ, управление которыми осуществлял концерн», - отмечено на сайте концерна.

В перечень входят Винницкий авиационный завод ВИАЗ, Научно-исследовательский институт Буран, Укроборонлизинг, Запорожский автомобильный ремонтный завод, Закарпатское вертолетное производственное объединение, Ивано-Франковский котельно-сварочный завод, Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления, Центральное конструкторское бюро Изумруд и другие. Министерству обороны Украины планируется передать Украинскую авиационную транспортную компанию.

Как пишет издание «Корреспондент», стоимость активов данных предприятий оценивается в 280 600 000 гривен (более 730 миллионов рублей). При этом за первое полугодие 2020 года они получили убытков на сумму почти 15 миллионов гривен (почти 39 миллионов рублей), а сумма общей задолженности по зарплате сотрудникам составляет более 7 600 000 гривен (почти 20 миллионов рублей).

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