Путин отметил важность железнодорожного сообщения между Россией и Финляндией

Президент России Владимир Путин поздравил участников российско-финляндского телемоста со 150-летием со дня начала железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки и 10-летием запуска скоростного поезда «Аллегро».

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что магистраль, проложенная полтора века назад, стала неотъемлемой частью масштабной железнодорожной сети, впоследствии связавшей Европу и Азию, и сегодня продолжает выполнять важную роль в отношениях двух государств.

Глава государства также упомянул о важности запуска экспресса «Аллегро». Скоростной поезд на сегодняшний день по-настоящему востребован - за прошедшие 10 лет им воспользовались почти четыре миллиона пассажиров.

Путин выразил уверенность, что при стабилизации обстановки с пандемией COVID-19 движение будет восстановлено в полном объеме.