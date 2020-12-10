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Путин отметил важность железнодорожного сообщения между Россией и Финляндией

Алена Миронова
13:47 10.12.2020
Глава государства также заявил о важности запуска экспресса "Аллегро".
Путин отметил важность железнодорожного сообщения между Россией и Финляндией
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил участников российско-финляндского телемоста со 150-летием со дня начала железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки и 10-летием запуска скоростного поезда «Аллегро».

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что магистраль, проложенная полтора века назад, стала неотъемлемой частью масштабной железнодорожной сети, впоследствии связавшей Европу и Азию, и сегодня продолжает выполнять важную роль в отношениях двух государств.

Глава государства также упомянул о важности запуска экспресса «Аллегро». Скоростной поезд на сегодняшний день по-настоящему востребован - за прошедшие 10 лет им воспользовались почти четыре миллиона пассажиров.

Путин выразил уверенность, что при стабилизации обстановки с пандемией COVID-19 движение будет восстановлено в полном объеме.

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