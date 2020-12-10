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«Сейсмичный» Байкал: геофизики объяснили, в чем сложность краткосрочных прогнозов землетрясений

Светлана Иванова
14:04 10.12.2020
Краткосрочные прогнозы землетрясений - определенный вызов для современной науки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Russian Look, Globallookpress

Байкальский залив Провал, расположенный в Кабанском районе Бурятии к северо-востоку от дельты реки Селенги, стал эпицентром недавнего землетрясения, толчки которого ощутили как в самой республике, так и в соседнем Иркутске и Иркутской области. Как рассказали геофизики «Звезде», за этой территорией давно закрепилась слава сейсмически-активной. Более того, залив Провал и сам появился в результате мощного Цаганского землетрясения 12 января 1862 года.

Новый географический объект образовался практически мгновенно. Северная часть нынешнего Провала когда-то была заливом Байкала под названием Старый Сор. Ночью, перед рассветом, раздался странный шум и гул. Все закачалось. Очевидцы вспоминали, как проваливается земля. Образовались трещины, по которым на поверхность стала выходить вода. Позже выяснилось, что часть дельты реки Селенги и прилегающей равнины Цаганской степи резко опустились на площади 260 километров. По современным оценкам, магнитуда подземных толчков составила 7,5.

Землетрясение, произошедшее утром 10 декабря, в эпицентре было примерно таким же - 7.6, в Иркутске магнитуда составила 5.5. Последний раз природное явление такой силы происходило на Байкале 20 лет назад. И хотя геофизики могут отследить скопление сейсмической энергии, делать краткосрочные прогнозы бессмысленно.

«Мы знаем, что в определенном месте скопилась сейсмическая энергия, что она требует выхода, здесь возможно, что произойдет землетрясение, когда, такую информацию мы дать не можем. По примеру этого события подобное крупное землетрясение в середине Байкала происходило в 1999 году, прошло почти двадцать лет прежде, чем скопилась энергия для такого события», - пояснила «Звезде» директор Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук Елена Кобелева.

Заместитель директора Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Владимир Чечельников добавил, что краткосрочные прогнозы землетрясений  - определенный вызов для современной науки.

«Краткосрочный прогноз во всем мире сейчас не делается, что касается среднесрочного, то можно сказать, что землетрясения такой интенсивности в Иркутске происходит раз в шесть лет. Мы знаем, где может произойти и какой силы, но когда точно, наука предсказать не может», - сказал Чечельников в комментарии «Звезде».

Человек, пытаясь защитить себя от последствий подземных толчков в сейсмически-активных зонах, пошел другим путем. В частности, этот фактор учитывают при застройке территории. По словам Чечельникова, в Иркутске, к примеру, дома построены  с учетом сейсмичности 8 баллов. Геофизик добавил, что за всю историю наблюдений в городе происходило только два землетрясения такой силы.

Лучше всего выдерживают колебания земли проемы капитальных стен. Чтобы обезопасить себя во время толчков, нельзя терять ни секунды, добавляет Чечельников.

«Между тем, как вы почувствовали землетрясение и интенсивными колебаниями, у вас очень мало времени, всего 15 секунд, поэтому вы должны хорошо знать, где у вас проемы капитальных стен, и при землетрясении вставать туда. Ни в коем случае нельзя выбегать, лестницы разрушаются первыми», - пояснил ученый.

К счастью, при недавнем землетрясении жертв нет. Размер причиненного ущерба устанавливается. А некоторые геофизики, в свою очередь, обратили внимание на особенный «горизонтальный» характер колебаний. О таком типе землетрясения говорят, когда подвижка земной коры в очаге землетрясения происходит практически в горизонтальном направлении.

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