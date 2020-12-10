Трамп потребовал включить его в иск Техаса о пересмотре выборов
Президент выразил желание присоединиться к иску в качестве частного лица.
© Фото: Oliver Contreras Consolidated News Photos Globallookpress
Дональд Трамп изъявил желание быть включенным в иск о признании недействительными результатов президентских выборов в четырех штатах. Соответствующее ходатайство поступило в Верховный суд страны от его адвокатов.
Действующий лидер США попросил обозначить его присоединение к иску как частного лица – кандидата в президенты государства. Он также отметил якобы имевший место факт нарушения законов штатов при проведении голосования.
Ранее в американский Верховный суд поступило обращение от генерального прокурора Техаса с просьбой о пересмотре итогов выборов в Пенсильвании, Висконсине, Джорджии и Мичигане. Его поддержали власти 17 штатов, находящихся под управлением республиканцами.