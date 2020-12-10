«Ленком» снял с репертуара спектакли с Чуриковой из-за пандемии

В театре «Ленком» временно сняли с репертуара все спектакли, в которых задействована 77-летняя актриса Инна Чурикова. Такое решение принял директор театра Марк Варшавер, решив предпринять меры безопасности в связи с пандемией коронавируса, чтобы уберечь от инфекции народную артистку СССР.

«Инна Михайловна Чурикова наша, мы все-таки спектакли с ее участием сейчас изъяли из репертуара, потому что нам очень будет жалко, если, не дай Бог, что-то случится с нашей уникальной артисткой», - заявил Марк Варшавер телеканалу «Россия 24».

Директор «Ленкома» отметил, что в театре делают все возможное, чтобы сохранить здоровье еще одного ведущего актера - Александра Збруева, который тоже относится к категории 65+. Однако, по словам Варшавера, народный артист РСФСР уже переболел коронавирусом, и у него есть антитела. Поэтому руководство надеется, что второй раз актер уже не заболеет.