Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Ленком» снял с репертуара спектакли с Чуриковой из-за пандемии

Валентина Пескова
12:58 10.12.2020
Такое решение принял директор театра Марка Варшавер в связи с безопасностью актрисы.
«Ленком» снял с репертуара спектакли с Чуриковой из-за пандемии
© Фото: Ekaterina Tsvetkova, Russian Look, Globallookpress

В театре «Ленком» временно сняли с репертуара все спектакли, в которых задействована 77-летняя актриса Инна Чурикова. Такое решение принял директор театра Марк Варшавер, решив предпринять меры безопасности в связи с пандемией коронавируса, чтобы уберечь от инфекции народную артистку СССР.

«Инна Михайловна Чурикова наша, мы все-таки спектакли с ее участием сейчас изъяли из репертуара, потому что нам очень будет жалко, если, не дай Бог, что-то случится с нашей  уникальной артисткой», - заявил Марк Варшавер телеканалу «Россия 24».

Директор «Ленкома» отметил, что в театре делают все возможное, чтобы сохранить здоровье еще одного ведущего актера - Александра Збруева, который тоже относится к категории 65+. Однако, по словам Варшавера, народный артист РСФСР уже переболел коронавирусом, и у него есть антитела. Поэтому руководство надеется, что второй раз актер уже не заболеет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.