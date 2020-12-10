Таинственный монолит появился в Киеве
Ранее подобные обелиски находили в США, Британии и Румынии.
© Фото: Юрий Романенко, Facebook
На Замковой горе в Киеве появился трехсторонний монолит из матового металла.
Фотографию объекта опубликовал пользователь Facebook.
Кто установил монолит и с какой целью - на данный момент неизвестно.
Ранее подобные объекты уже находили на территории США, в горах Румынии, на британском острове Уайт. Ответственность за установку монолитов в Юте и Калифорнии взяла на себя арт-группа The Most Famous Artist.