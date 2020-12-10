Мишустин поручил подготовить предложения по сдерживанию цен на продукты питания

Михаил Мишустин заявил о необходимости принять меры для сдерживания цен на продукты. Так глава Кабмина отреагировал на недавнее заявление Владимира Путина о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты.

«Вчера на совещании по экономическим вопросам у президента обсуждался рост цен на ряд продуктов. Это крайне чувствительная для людей тема. В условиях снижения доходов подобное просто недопустимо», - подчеркнул Мишустин.

Он также напомнил, что тенденция к росту цен наблюдалась еще осенью, однако многие объясняли ее лишь сезонным фактором. Однако сезонность изменилась, а ситуация не улучшилась.

«Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию? Хотя все инструменты у вас есть. Недооценили риски, пустили на самотек», - высказался премьер.

Премьер-министр отметил, что по поручению главы государства правительство должно принять конкретные меры для эффективного сдерживания цен на важные для людей продукты.

Накануне президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам выразил свое удивление из-за роста стоимости в стране сахара, подсолнечного масла, хлеба и муки. Глава государства посчитал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

По данным Росстата, розничные цены на сахар за январь-ноябрь выросли на 71,54%, на подсолнечное масло - на 23,78%, на макароны - на 10,45%, на хлеб - 6,34%.