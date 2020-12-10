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Офтальмолог рассказала, как сберечь глаза от снежной болезни

Егор Левин
12:33 10.12.2020
Как оказалось, столкнуться со снежной болезнью могут не только полярники, но и любые другие люди.
Офтальмолог рассказала, как сберечь глаза от снежной болезни
© Фото: Andrey Arkusha, Global Look Press

Доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ирина Лещенко посоветовала россиянам использовать солнцезащитные очки зимой так же часто, как и летом. По словам врача-офтальмолога, это способствует недопущению поражения глаз ультрафиолетовыми лучами, отражающимися от снега и льда.

«Есть даже заболевание - снежная болезнь. Это ожог роговицы глаз, им страдают люди на Крайнем Севере и полярники», - рассказала она.

Лещенко пояснила, что коренные жители данных территорий уже смогли адаптироваться к отражению света в отличие от тех, кто, к примеру, приезжает в экспедиции.

«Приезжие не знают, что нужно защищать глаза, и могут получить ожог из-за очень сильного ультрафиолетового облучения», - заявила врач в беседе с радио Sputnik.

Доцент также отметила и сугубо физические последствия влияния яркого солнца: Лещенко заявила, что из-за постоянного сощуривания могут появиться морщины у глаз. При этом врач подчеркнула, что столкнуться со снежной болезнью в менее ярких ее проявлениях могут не только полярники, но и любые другие люди.

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