Офтальмолог рассказала, как сберечь глаза от снежной болезни

Доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ирина Лещенко посоветовала россиянам использовать солнцезащитные очки зимой так же часто, как и летом. По словам врача-офтальмолога, это способствует недопущению поражения глаз ультрафиолетовыми лучами, отражающимися от снега и льда.

«Есть даже заболевание - снежная болезнь. Это ожог роговицы глаз, им страдают люди на Крайнем Севере и полярники», - рассказала она.

Лещенко пояснила, что коренные жители данных территорий уже смогли адаптироваться к отражению света в отличие от тех, кто, к примеру, приезжает в экспедиции.

«Приезжие не знают, что нужно защищать глаза, и могут получить ожог из-за очень сильного ультрафиолетового облучения», - заявила врач в беседе с радио Sputnik.

Доцент также отметила и сугубо физические последствия влияния яркого солнца: Лещенко заявила, что из-за постоянного сощуривания могут появиться морщины у глаз. При этом врач подчеркнула, что столкнуться со снежной болезнью в менее ярких ее проявлениях могут не только полярники, но и любые другие люди.