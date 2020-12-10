В стране и мире Суд Крыма взыскал с организатора блокады полуострова 52 миллиона рублей Валентина Пескова Также потерпевшими признаны еще несколько предприятий, в том числе «Крымэнерго», которые вправе требовать возмещения. © Фото: Андрей Иглов, РИА Новости Верховный суд Крыма взыскал с организатора энергоблокады республики Ленура Ислямова свыше 52 миллионов рублей. Взыскать с бывшего вице-премьера финансовую компенсацию потребовала судья, удовлетворив иск ГУ МЧС РФ. «Удовлетворить гражданский иск ГУ МЧС России по Крыму на сумму 40 миллионов 671 тысячу 826 рублей, взыскав с Ислямова Ленура Эдемовича в счет возмещения имущественного вреда», - цитирует судью Аллу Хиневич РИА Новости. Помимо иска МЧС РФ удовлетворены также гражданские иски минздрава Крыма на сумму 5,9 миллиона рублей, алуштинского молокозавода «Бег» (пять миллионов рублей), Черноморского флота РФ (217 тысяч рублей), Севастопольского авиационного предприятия (297 тысяч рублей). Потерпевшими признаны еще несколько крымских предприятий, в том числе «Крымэнерго», которые также вправе требовать возмещения ущерба. Ранее Верховный суд Крыма заочно приговорил бывшего вице-премьера к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика