Во Внуково полицейские «прокатили» чиновника на багажной тележке

В терминале международного аэропорта Внуково сотрудниками полиции были задержаны руководитель Печорского управления Ростехнадзора - Сергей Галынин и его заместитель Александр Подколзин.

Мужчины вели себя неадекватно, так как находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Нaиболее aктивного Подколзина правоохранителям пришлось даже зaковaть в нaручники, после чего у него якобы отказали ноги, и он начал издавать протяжные звуки, пишет сайт «Комсомольской правды».



Чтобы доставить мужчину в отделение правоохранителям пришлось грузить его на тележку для перевозки багажа.

Инцидент произошел накануне Нового года, однако подробности и видеозапись появилась только 20 января. Сообщается, что в отношении сотрудников МВД была проведена проверка, по результатам которой нарушений в их действиях не выявили.