Организатора энергоблокады Крыма Ленура Ислямова заочно приговорили к 19 годам колонии

Верховный суд Крыма признал украинского бизнесмена Ленура Ислямова виновным в организации энергетической блокады полуострова в 2015 году и заочно приговорил его к 19 годам колонии строгого режима.

Адвокат заявил, что его клиент не признает решение суда и планирует обжаловать вердикт.

Бизнесмен известен также как вице-премьер прежнего правительства Крыма. Его отправили в отставку за неэффективную работу, после чего он покинул полуостров и принял украинское гражданство.

Крым оказался полностью обесточен после подрыва опор линий электропередачи со стороны Украины в ноябре 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества.

Власти предприняли экстренные меры. Ситуация улучшилась после запуска оперативно созданного энергомоста, по которому электричество поступает с территории Кубани.