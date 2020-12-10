Ученые научились исправлять наследственную слепоту

Экспериментальный метод лечения, который был применен для 37 пациентов, страдающих наследственной оптической нейропатией Лебера (LHON), дал положительные результаты. Соавтор метода, ученый из Питтсбурга доктор Хосе-Алан Сейхел, рассказал, что пациенты, у которых диагностирована подобная форма слепоты, начинают очень быстро терять зрение - от нескольких недель до двух месяцев.

Новый метод их лечения подразумевает введение в одно из глазных яблок пациента ДНК формы rAAV2/2-ND4, которая способная устранить проблему изменения зрения на генетическом уровне. Данная ДНК устраняет мутировавшие и приведшие к изменению зрения гены в организме человека, заменяя их на здоровые.

«Наше открытие позволяет надеяться на успешное лечение этого заболевания у молодых людей», - цитирует специалиста Daily Mail.

Из 37 пациентов, которым ученые ввели ДНК определенной формы, положительный эффект от данного метода наблюдался у 78% пациентов. Свой метод медики пока условно называют «митохондрическое таргетирование». Применяемые в настоящее время способы лечения указанного недуга позволяют выздороветь менее 20% пациентов, при этом большинство из них по-прежнему не могут видеть даже первую строчку с самыми крупными буквами на таблице для проверки зрения.