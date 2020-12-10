В стране и мире Протестующие в Армении пытаются попасть в здание правительства Алена Миронова Участники акции хотят встретиться с премьер-министром Николом Пашиняном. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Асатур Есаянц, РИА Новости В Ереване участники акции протеста начали прорываться в здание правительства Армении, чтобы встретиться с премьер-министром Николом Пашиняном. «Мы хотим зайти в здание правительства, чтобы рассказать Пашиняну о сложившейся ситуации в стране. Мы не хотим столкновений с полицией», - передает РИА Новости слова одного из участников акции. Полиция, в свою очередь, преградила им дорогу, заявляя о существовании особого режима прохода в здание. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика