«Вертолеты России» предупредили об опасности нелегитимного ремонта афганских Ми-17 Украиной

Военно-воздушные силы Афганистана разместили заказ на капитальный ремонт вертолетов Ми-17В-5 на украинских авиаремонтных предприятиях. В холдинге «Вертолеты России» ремонт называют нелегитимным, и считают, что такое решение подвергает опасности афганских и американских военных, эксплуатирующих эти вертолеты.

«В связи с полученной информацией о поступлении двух вертолетов Ми-17В-5 ВВС Афганистана на украинские авиаремонтные предприятия «Мотор Сич» (г. Запорожье) и «Авиакон» (г. Конотоп) для прохождения нелегитимного капитального ремонта, холдинг «Вертолеты России» снимает с себя ответственность за дальнейшую безопасную эксплуатацию указанных вертолетов и имеет все основания для отказа в оказании услуг, связанных с сопровождением эксплуатации данных машин», - отметили на сайте холдинга.

«Вертолеты России» считают, что, так как капитальный ремонт будет выполнен на предприятиях, не освоивших ремонт Ми-17В-5 в установленном порядке, речь может идти буквально о жизни и смерти.

Дело в том, что актуализированная ремонтно-конструкторская документация для военно-транспортного вертолета Ми-17В-5 и запасные части с ремонтно-групповыми комплектами на украинские авиаремонтных предприятия не поставлялись. А значит, такой ремонт нелегитимен, ведь он будет выполнен без участия и контроля со стороны разработчика и производителя поставленных Афганистану вертолетов.

Холдинг «Вертолеты России» пообещал внести украинские компании в список авиаремонтных предприятий, занимающихся нелегитимным ремонтом. А также уведомить об этом все заинтересованные предприятия и ведомства - как российские, так и иностранные.