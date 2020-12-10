В стране и мире В мэрии Брюсселя обнаружили оригинал известной картины Жака Йорданса, висевший на виду почти 60 лет Алена Миронова Городские власти долгое время полагали, что произведение было копией. © Фото: Virginie Lefour, Belga News Agenc, Globallookpress Историки искусства обнаружили оригинал картины «Святое семейство» знаменитого фламандского художника, одного из выдающихся представителей фламандского барокко. «Святое семейство» висело в канцелярии олдермена по градостроительству почти шестьдесят лет. Константин Пион, историк искусства, прикрепленный к Королевскому институту художественного наследия, заметил работу во время инвентаризации.



Жак Йорданс занимает особое место в истории искусства 17 века. Наряду с Рубенсом и Ван Дейком он входит в триаду величайших живописцев фламандской школы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика