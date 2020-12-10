Медики назвали вредные для мозга продукты

Специалисты кафедры неврологии и радиологии Корнеллского университета установили, какие продукты являются вредными для мозга. Как рассказала доцент Лиза Москони, насыщенные жиры, особенно животного происхождения, повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«Когда мы едим жирную, сладкую пищу и испытываем такие симптомы, как вялость, затуманенность мозга и сонливость - эти симптомы возникают не в желудке, а в головном мозге», - цитирует Москони MedikForum.

Исследования ученых показывали, что употребление такой пищи также увеличивает риск когнитивных проблем. Плохое питание, отметили в университете США, может привести к потере структурных и функциональных элементов мозга, в том числе возрастает уязвимость к деменции.

А вот для того, чтобы нейроны были здоровыми, организму необходимы антиоксиданты (витамин С, витамин Е и бета-каротин), а также противовоспалительные витамины В и жирные кислоты омега-3.