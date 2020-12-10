В стране и мире «Марс, мы идем!»: Маск назвал успешными испытания взорвавшегося прототипа Starship Алена Миронова Он назвал тестовый полет «успешным подъемом». © Фото: SpaceX Американский изобретатель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал успешными испытания прототипа космического корабля Starship SN8, который взорвался во время испытаний. Он отметил, что, несмотря на инцидент, специалисты компании смогли собрать необходимые данные и добавил: «Марс, мы идем!». Он отметил, что, несмотря на инцидент, специалисты компании смогли собрать необходимые данные. Ранее появилась информация о взрыве Starship на летных испытаниях. Ракета не смогла погасить скорость при попытке вертикальной посадки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика