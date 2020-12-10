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Геофизик описала последствия землетрясения на Байкале

Егор Левин
10:28 10.12.2020
По словам специалиста, предыдущее землетрясение на юге Байкала было сильнее нынешнего.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Кирилл Шипицин, РИА Новости

Директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева описала радио «Звезда» последствия потрясшего Иркутскую область землетрясения. По словам специалиста, удар стихии оказался сравнительно не сильным.

«Афтершоковая активность есть, но довольно-таки слабая. Для нашего региона землетрясение было сильное, но я бы сказала, что пока не вызывает никакой опасности, все-таки это пять баллов. Подобное событие было у нас недавно, 22 сентября», - заявила Кобелева.

Она отметила, что в предыдущий раз толчки ощущались на юге Байкала и было сильнее нынешнего. По словам Кобелевой, сейчас до Иркутска дошли лишь пять баллов из-за того, что землетрясение произошло в акватории озера.

Напомним, подземные толчки разбудили жителей Иркутской области в 05.45 утра по местному времени. Как установили в МЧС РФ, эпицентр природного явления находился в дельте Селенги на озере Байкал в 16 километрах северо-западнее от села Дубинино Кабанского района.

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