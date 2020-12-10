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Ту-160М с новым двигателем попал в список важнейших достижений авиационного двигателестроения

Тимур Шерзад
10:47 10.12.2020
Список составлен авторитетным американским профильным журналом Aviation Week & Space Technology.
Ту-160М с новым двигателем попал в список важнейших достижений авиационного двигателестроения
© Фото: Министерство обороны России

3 ноября 2020 года состоялся полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М2. Авторитетный американский профильный журнал Aviation Week & Space Technology внес этот полет в свой список важнейших достижений мирового авиационного двигателестроения за 2020-й год.

Причиной тому стали новые двигатели, поставленные на стратегический ракетоносец - НК-32-02. По словам журнала, переработанные компрессор, лопасти турбины и улучшенная система охлаждения позволили значительно увеличить экономичность, и, следовательно, дальность самолета.

ПАО «Туполев»
© Полет Ту-160М с новыми двигателями 
ПАО «Туполев»

Также в список мировых достижений по версии Aviation Week & Space Technology вошли некоторые подвижки в сфере электрических авиадвигателей (например, небольшой самолет фирмы «Цессна» с электродвигателем продержался в воздухе 30 минут), концепты самолетов на водородной тяге, сертификация мощного двигателя для «Боинга», концепт самолета с «нулевыми выбросами», который, быть может, будет реализован «Аirbus» к 2035 году, и другое. 

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