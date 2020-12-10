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«Голос правды, которую некоторые боятся»: Путин поздравил с 15-летием канал RT

Валентина Пескова
10:19 10.12.2020
Президент РФ подчеркнул, что журналисты Russia Today не боятся задавать неудобные вопросы и дают площадку для острой дискуссии и разных точек зрения.
«Голос правды, которую некоторые боятся»: Путин поздравил с 15-летием канал RT
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS, Globallookpress

Глава России Владимир Путин обратился с поздравлением в адрес коллектива телеканала RT, который сегодня отмечает 15-летний юбилей. Президент РФ отметил, что в 2005 году, когда был создан телеканал Russia Today, трудно было представить, насколько кардинально этот проект изменит и обогатит, сделав еще более глобальной, информационную повестку.

Владимир Путин отметил, что успех телеканала заключается в том, что он следует универсальным законам честной, профессиональной и свободной журналистики, которой «исторически присущи неприятие любой информационной монополии, цензуры или стремление присвоить себе право истины в последней инстанции».

«Сегодня вас ежедневно смотрят и читают десятки миллионов людей во многих странах мира. Это голос, которому доверяют и который уважают. И, скажем прямо, это еще и голос правды, которую некоторые боятся и которую хотели бы замолчать», - сказал глава государства.

К поздравлениям в адрес телекомпании присоединились также министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров и премьер-министр России Михаил Мишустин.

«За эти годы RT стал одним из ведущих средств массовой информации. Открыл современную Россию миллионам людей во всем мире», - заявил Мишустин.

«Уважаемая Маргарита Симоновна, от имени коллектива Министерства иностранных дел и себя лично сердечно поздравляю Вас и всех сотрудников RT с 15-летием», - написал Лавров, добавив, что МИД РФ продолжит партнерские отношения  с каналом в интересах продвижения объективного образа России на мировой арене.

А глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, какую важную роль сыграл телеканал в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне, противодействуя попыткам фальсифицирования истории и сохранении памяти о подвиге российского народа.

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