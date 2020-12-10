Белоруссия закроет наземные границы на выезд из-за COVID-19
Мера коснется как автодорожных, так и железнодорожных и речных пунктов пропуска.
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Правительство Белоруссии решило временно закрыть наземные границы на выезд из страны из-за пандемии коронавируса. Данное решение вступит в силу через 10 дней.
«Временно приостановить пересечение государственной границы на выезд из республики гражданами Белоруссии, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Белоруссии», - передает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства Белоруссии.
Отмечается, что мера коснется как автодорожных, так и железнодорожных и речных пунктов пропуска. При этом пересечение границы могут разрешить «в исключительных случаях».