В стране и мире Белоруссия закроет наземные границы на выезд из-за COVID-19 Кирилл Васин Мера коснется как автодорожных, так и железнодорожных и речных пунктов пропуска. © Фото: Ilya Galakhov Global Look Press Правительство Белоруссии решило временно закрыть наземные границы на выезд из страны из-за пандемии коронавируса. Данное решение вступит в силу через 10 дней. «Временно приостановить пересечение государственной границы на выезд из республики гражданами Белоруссии, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Белоруссии», - передает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства Белоруссии. Отмечается, что мера коснется как автодорожных, так и железнодорожных и речных пунктов пропуска. При этом пересечение границы могут разрешить «в исключительных случаях». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика