Власти Москвы порекомендовали ТЦ усилить меры против COVID-19 перед Новым годом

Столичным торговым центрам рекомендовано усилить противокоронавирусные меры в связи с возрастающим траффиком покупателей перед Новым годом. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Было рекомендовано торговым центрам и предприятиям продумать план мероприятий о том, как они будут обслуживать возросший трафик покупателей. Ключевой момент - максимально постараться ограничить распространение коронавируса», - сказал Немерюк в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что нужно выделить дополнительные силы, регулировать потоки покупателей. Немерюк подчеркнул, что важно избежать скопления людей на кассах, в торговых залах.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали самые часто нарушаемые коронавирусные ограничения в Москве. По словам начальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по столице Алексея Худобородова, среди основных нарушений – несоблюдение требований к социальному дистанцированию, к масочному режиму.