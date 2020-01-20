Новейший американский беспилотник «Гремлин» разбился во время испытаний

Новейший военный беспилотник с турбореактивным двигателем X-61A Gremlin разбился во время испытательного полета.

В завершении тренировочного запуска двигатель отключили, был раскрыт тормозной парашют, который должен был помочь машине вернуться на землю. Повторную стыковку с самолетом-носителем на этом этапе не отрабатывали.

«К сожалению, аппарат был потерян во время процесса приземления из-за нераскрытия основного парашюта», - передает компания Dynetics.

Несмотря на потерю аппарата, Dynetics назвала полет «исторической вехой».

Также разработчики добавили, что инцидент не скажется на ходе испытаний, так как всего было изготовлено пять беспилотников.

Аппарат был запущен с транспортного самолета-носителя Hercules 19 января и пробыл в воздухе один час 44 минуты.

Согласно планам разработчика, дроны будут идти в атаку наподобие пчелиного роя, чтобы запутать вражеские средства ПВО. Они будут оснащены турбореактивными двигателями и смогут преодолевать расстояния до тысячи километров. А после выполнения задач транспортный самолет в дальнейшем будет отлавливать их прямо в воздухе.