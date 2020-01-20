Власти помогут пострадавшим и семьям жертв в результате прорыва трубы в отеле Перми

Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил оказать помощь пострадавшим и семьям жертв в результате прорыва трубы отопления в хостеле «Карамель» по адресу: улица Советской Армии, 21.

Такое решение было принято в ходе оперативного совещания на месте трагедии.

«Губернатор поручил краевому министерству территориальной безопасности держать ситуацию под контролем, а также министерству здравоохранения и министерству социального развития оказать помощь всем пострадавшим и семьям погибших», - сказано в сообщении на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Прорыв трубы отопления в мини-отеле произошел ночью 20 января, когда люди еще спали. Пять человек скончались, еще трое находятся в ожоговом центре - все являлись постояльцами мини-отеля. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, которое передано в центральный аппарат СК.

На данный момент на месте происшествия работают комиссия по чрезвычайным ситуациям, экстренные службы, дежурят семь бригад скорой помощи.