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После прорыва трубы в хостеле в Перми пострадали два спасателя

Вадим Иванов
09:30 20.01.2020
Трагедия произошла ночью, когда люди еще спали. Погибли пять постояльцев мини-отеля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: news59, Вконтакте

После прорыва трубы в хостеле «Карамель» в Перми пострадали два спасателя. Об этом сообщили в пресс-службе городской скорой помощи.

Как уточняет РИА Новости, оба спасателя получили ожоги ног.

Прорыв трубы отопления в мини-отеле произошел в ночь на 20 января, когда люди еще спали. Погибли пять человек.

Еще трое в результате ЧП пострадали. По информации врачей, одна пациентка находится в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней тяжести.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело.

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