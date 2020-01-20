После прорыва трубы в хостеле в Перми пострадали два спасателя

После прорыва трубы в хостеле «Карамель» в Перми пострадали два спасателя. Об этом сообщили в пресс-службе городской скорой помощи.

Как уточняет РИА Новости, оба спасателя получили ожоги ног.

Прорыв трубы отопления в мини-отеле произошел в ночь на 20 января, когда люди еще спали. Погибли пять человек.

Еще трое в результате ЧП пострадали. По информации врачей, одна пациентка находится в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней тяжести.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело.