После прорыва трубы в хостеле в Перми пострадали два спасателя
Трагедия произошла ночью, когда люди еще спали. Погибли пять постояльцев мини-отеля.
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После прорыва трубы в хостеле «Карамель» в Перми пострадали два спасателя. Об этом сообщили в пресс-службе городской скорой помощи.
Как уточняет РИА Новости, оба спасателя получили ожоги ног.
Прорыв трубы отопления в мини-отеле произошел в ночь на 20 января, когда люди еще спали. Погибли пять человек.
Еще трое в результате ЧП пострадали. По информации врачей, одна пациентка находится в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней тяжести.
По факту трагедии было возбуждено уголовное дело.