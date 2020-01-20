Врачи рассказали о состоянии пострадавших при прорыве трубы в пермском хостеле

Одна из трех пострадавших при прорыве трубы в мини-отеле «Карамель» в Перми находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила на своей странице в Instagram министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

Она добавила, что состояние двух других оценивается как средней тяжести.

«Также известно, что три человека отказались от госпитализации и будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей», - уточнила Мелехова.

Прорыв трубы в хостеле произошел в ночь на 20 января, когда люди еще спали. Жертвами трагедии стали пять человек.

СК возбудил уголовное дело по факту случившегося. Оно было передано в центральный аппарат ведомства.