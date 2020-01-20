Дело о гибели людей в хостеле в Перми передано в центральный аппарат СК

Дело о гибели людей в результате прорыва трубы отопления в мини-отеле «Карамель» в Перми передано в центральный аппарат СК РФ. Такое распоряжение отдал глава следственного ведомства Александр Бастрыкин.

Как уточняется на сайте СК, в Пермь для оказания помощи и сбора доказательств были направлены наиболее опытные криминалисты центрального аппарата.

Прорыв трубы отопления в мини-отеле произошел в ночь на 20 января, когда люди еще спали. Погибли пять человек, трое были госпитализированы - все они являются постояльцами хостела.

По факту трагедии СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Кроме того, начата проверка прокуратурами Пермского края и Индустриального района Перми.