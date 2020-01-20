Прокуратура начала проверку после гибели людей в хостеле в Перми

Прокуратуры Пермского края и Индустриального района Перми начали проверку по факту трагедии, произошедшей в ночь на 20 января в мини-отеле «Карамель». В результате прорыва трубы отопления там погибли пять человек, еще трое пострадали.

«В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана правовая оценка законности действиям всех участников процесса подготовки тепловых сетей и жилого дома к отопительному периоду», - говорится в сообщении ведомства.

Также в ходе проверки будут установлены степень безопасности оказания услуг в хостеле и законность организации и размещения в нем людей.

Тем временем СК возбудил уголовное дело по факту трагедии. Его завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Установлено, что все погибшие и пострадавшие в результате ЧП были постояльцами хостела.